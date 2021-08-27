من أنتم - نهاد ابو غوش

2021/08/27 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش رحم الله العقيد معمر القذافي، الذي افتقدناه في القمم العربية الأخيرة، ولولا أن الله شاء وقدّر، لكان بوسع الراحل أن يكسر الرتابة التي شابت أعمال القمة، فيسلينا ويتحفنا بنوادره وطرائفه، وأن يبدد النعاس الذي غالب بعض القادة.



بعد الخراب الذي ألحقه الراحل ببلده، والأذى الذي تسبب به لقضايا العرب والمسلمين وفي مقدمتها قضيتنا الفلسطينية، وتصريحاته الغريبة وأعماله الأغرب، لم يترك الرجل محاسن تستحق الذكر بع ......





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