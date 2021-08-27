الفندي: ملف التجاوزات خضع لحملة الترويج الانتخابي

2021/08/27 | 23:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، محمد الفندي، اليوم الجمعة، بعض المتجاوزين يمتلكون امكانيات مالية كبيرة، لافتا ان ملف التجاوزات خضع لحملة الترويج الانتخابي.وقال الفندي في حصاد الايام، ان “المواطن الفقير هو المتضرر الوحيد من حملة ازالة التجاوزات”، مشيرا ان “التجاوزات وصلت الى حد غير مقبول ولا يمكن ابقائها”.واوضح ان “بعض المتجاوزين يمتلكون امكانيات مالية […]

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