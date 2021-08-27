الرئيس الفرنسي يصل الى بغداد الليلة

2021/08/27 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بغداد منتصف ليلة اليوم للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة غدا السبت.وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب ان : رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون باستقبال الرئيس الفرنسي./انتهى3

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