إجرام بغداد تلقي القبض على قاتل الشابة نورزان

2021/08/27 | 23:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت قوة من مكافحة إجرام بغداد، الجمعة، من إلقاء القبض على قاتل الشابة نورزان.

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