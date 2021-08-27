2021/08/27 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر صحفية عن إطلاق ثلاثة صواريخ من مزارع في ناحية سفوان غرب مدينة البصرة باتجاه الأراضي الكويتية مشيرا إلى أن احد الصواريخ وقع في الأراضي العراقي فيما تشير إنباء إلى أن الصاروخين استهدفا أبراجا للنفط في الجانب الكويتي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق صواريخ من البصرة باتجاه الكويت) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق صواريخ من البصرة باتجاه الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).