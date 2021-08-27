توضيح من المرجعية بشأن أنباء تدخلها بقرار الصدر للعودة إلى الانتخابات

2021/08/27 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مدير مكتب المرجعية العليا في لبنان الحاج حامد الخفاف، على الانباء التي تحدثت عن ارسال وفد من قبل المرجعیة الی زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعدول عن قراره بمقاطعة الانتخابات.

وقال الخفاف في بيان مقتضب اليوم، (27 اب 2021)، إن "المرجعية العليا لا تتدخل في تفاصيل العمل السياسي بل تترك المجال واسعا للقوى السياسية للقيام بذلك".

وأضاف، "وإنما تتدخل في القضايا المصيرية التي تعجز القوى السياسية عن التعاطي معها أو تقديم حلول مركزية لها".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قرر ظهر اليوم الجمعة، المشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الاول 2021.

جدير بالذكر ان الصدر، أعلن في 15 تموز الماضي، انسحابه من الانتخابات التشريعية المقبلة، وسحب يده من كل المنتمين للحكومة.

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