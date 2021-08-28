2021/08/27 | 23:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يبدو فيه أن مشاريع البنية التحتية للنقل تحتل مركز الصدارة في الولايات المتحدة، تسعى شركة ناشئة مقرها بوسطن إلى تحويل الممرات البحرية على طول السواحل الشرقية والغربية للبلاد إلى ممرات عبور عالية السرعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يمكن أن تغير هذه الطائرة البحرية في قطاع التنقل بين المدن؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يمكن أن تغير هذه الطائرة البحرية في قطاع التنقل بين المدن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).