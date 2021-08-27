الجيش الأميركي يكذّب طالبان بشأن مطار كابل

2021/08/28 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون، الجمعة، أن طالبان لا تسيطر على أي عمليات تشغيلية داخل مطار كابول بعد ورود تقارير عن دخول الحركة التي تحكم أفغانستان الآن إلى هذا المرفق الذي يقع تحت سيطرة الجيش الأميركي.

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