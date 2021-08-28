قتل ارهابيين وتدمير دراجة مفخخة في كركوك

2021/08/28 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن قتل إرهابي وحرق الدراجة النارية المفخخة التي كان يستقلها جنوبي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بناءً على جهد استخباري، تمكنت قوة امنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من خلال الفوج الثاني في اللواء ١٨ بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية من قتل إرهابي وحرق الدراجة النارية المفخخة التي كان يستقلها جنوبي محافظة كركوك".

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