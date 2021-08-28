بعد القبض على القاتل.. الداخلية تروي تفاصيل قضية نورزان: شقيقها!

2021/08/28 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية تفاصيل اعتقال قاتل الشابة "نورزان" في العاصمة بغداد، والتي أحدثت جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي.وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، انه "وبتوجيه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبمتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وبعد جهود ميدانية وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص واخذ الموافقات القضائية ، تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على قاتل المرحومة ( نورزان) وهو شقيقها بسبب مشاكل عائلية".



وأضاف اللواء معن أن "المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع إثنين من اولاد عمها مازال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية الى معرفة هويتهما، مشيرا الى ان الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".وتمكنت قوة من مكافحة إجرام بغداد، الجمعة، من إلقاء القبض على قاتل الشابة نورزان.

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