13 حياً بكربلاء في قطع للماء يوم غد

2021/08/28 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلن مشروع ماء محافظة كربلاء قطع الماء عن 13 حياً بالمحافظة يوم السبت.

وقال إعلام مشروع ماء كربلاء في بيان انه "نظرا لوجود نضوح على الخط الناقل قطر 1200 للمشروع الموحد في منطقة الجمالية سيتم صيانة الخط يوم غد السبت وإطفاء المشروع".

واضاف ان "الأحياء التي ستنشمل بالقطع هي احياء العسكري عامة والامن الداخلي والقادسية واحياء الحر والرسالة واللالف دار والاطارات والميلاد والوفاء والفارس وملحق الفارس والقدس والانتفاضة الاولى والثانية والثالثة ومجمع الدرة، بالاضافة الى قضاء عين التمر".

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