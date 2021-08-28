2021/08/28 | 00:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن التقدير العالي لقرار السيد مقتدى الصدر المشاركة في الانتخابات .وقال الحلبوسي في تغريدة :" في الازمات تصبح المواقف الوطنية مسؤولية تاريخية على الرجال"وشكر القوى السياسية التي اسهمت في جمع الصفوف لاجل المضي بالانتخابات ، معربا عن امله بان تمثل ارادة الشعب والسير بالبلاد الى بر الامان./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يعبر عن تقديره لقرار الصدر المشاركة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يعبر عن تقديره لقرار الصدر المشاركة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).