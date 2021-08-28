2021/08/28 | 00:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ قتلت القوات الامنية احد الارهابيين ودمرت دراجة نارية مفخخة كان يستقلها ،جنوبي كركوك .وذكرت قيادة العمليات المشتركة في كركوك في بيان :" ان الارهابي كان يحاول استهداف القوات الامنية "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ارهابي كان يحاول استهداف القوات الامنية بدراجة نارية مفخخة جنوبي كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ارهابي كان يحاول استهداف القوات الامنية بدراجة نارية مفخخة جنوبي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).