العراق.. صواريخ تستهدف قاعدة أميركية بمنفذ على حدود الكويت

2021/08/28 | 00:37 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية ليل الجمعة-السبت بأن ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه منفذ حدودي مع الكويت.

وأشارت إلى سماع دوي انفجارات ضمن ناحية سفوان بمحافظة البصرة حيث يقع هذا المنفذ.

منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت (أرشيفية)

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وأكد مصدر أمني أن محيط القاعدة العسكرية الأميركية في منفذ جريشان الحدودي مع الكويت استُهدف بصاروخين.

وأضاف المصدر أن صاروخاً ثالثاً تجاوز القاعدة العسكرية الأميركية في منفذ جريشان باتجاه الأراضي الكويتية.

وكانت مديرية شرطة الطاقة في العراق قد أعلنت في يوليو الماضي عن العثور على صواريخ معدة للإطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة.

منصة لإطلاق الصواريخ تم العثور عليها في بغداد في ابريل الماضي (أرشيفية)

ويشهد العراق هجمات متكررة ضد السفارة والقواعد التي تأوي قوات أميركية.



وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأميركية من عدة مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق، في إطار إعادة التموضع.

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