برهم صالح ينضم إلى المرحبين بعودة الصدر

2021/08/28 | 00:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رحب رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، بتراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قرار مقاطعة الانتخابات.

وقال صالح في تغريدة، 27 آب/أغسطس، "نُرحب بقرار سماحة السيد الصدر المشاركة في الانتخابات، فالتيار الصدري وجمهوره الكريم جزء أساسي في المجتمع".

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ودعا صالح، القوى المقاطعة الأخرى إلى "المشاركة في هذه الانتخابات المصيرية"، مبينًا بالقول "أمامنا مسؤولية وطنية عليا؛ ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وتأمين مشاركة شعبية واسعة لتكون منطلقًا نحو الإصلاح".

ورحبت شخصيات وأطراف سياسية عدة فضلاً عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بقرار الصدر الذي جاء بعد أسابيع قليلة من إعلان المقاطعة وسحب ثقته عن ممثليه في الحكومة والعملية السياسية.

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