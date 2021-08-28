الحلبوسي يشيد بعودة الصدر لخوض الانتخابات: موقف وطني مسؤول

2021/08/28 | 00:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ثمّن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعودة لخوض اقتراع تشرين المرتقب.

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وقال الحلبوسي في تدوينة تابعها "ناس"ن (28 آب 2021)، "في الأزمات تصبح المواقف الوطنية تاريخية على الرجال، تقديرنا العالي لقرار السيد الصدر بالمشاركة في الانتخابات والحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري".

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