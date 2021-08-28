2021/08/28 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن تقديره العالي لقرار السيد مقتدى الصدر بالمشاركة في الانتخابات.وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "في الأزمات تصبح المواقف الوطنية مسؤولية تاريخية على الرجال، تقديرنا العالي لقرار السيد الصدر بالمشاركة في الانتخابات والحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري".وأضاف: "نشكر القوى السياسية التي أسهمت في جمع الصفوف لأجل المضي بالانتخابات التي نأمل أن تمثل إرادة الشعب والسير بالبلاد إلى برِّ الأمان".وقرر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مساء اليوم الجمعة، العدول عن قراره السابق بمقاطعة الانتخابات، وفيما أكد أنه سيخوض الانتخابات المقبلة بعزم وإصرار، ودعا إلى مشاركة مليونية في الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: تقديرنا العالي لقرار السيد الصدر بالمشاركة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: تقديرنا العالي لقرار السيد الصدر بالمشاركة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).