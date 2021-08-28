2021/08/28 | 01:01 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 أغسطس 2021 | 12:45 صباحاً

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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يصل الى بغداد

وصل الى بغداد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمشاركة في مؤتمر التعاون والشراكة .



وكان في استقباله في المطار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي .انتهى

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