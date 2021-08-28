"قدمتُ له قلبي وروحي".. أول تعليق لرونالدو بعد الرحيل

2021/08/28 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الجمعة، بشكل رسمي رحيله عن يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الانكليزي.

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