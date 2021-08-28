الداخلية: الفتاة

2021/08/28 | 01:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاحق القوات الأمنية متهمين آخرين في القضية (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، هوية المتهم بقتل الفتاة "نورزان" في العاصمة بغداد.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة اللواء سعد معن في بيان، 28 آب/أغسطس، إنّ قوة من "مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على قاتل المرحومة (نورزان)، وهو شقيقها".

وأضاف معن، أنّ "المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيس بوفاتها بالتعاون مع اثنين من أبناء عمها، مازال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية إلى معرفة هويتهما"، مؤكدًا أنّ دوافع الجريمة "عائلية".

وأوضح معن، أنّ "الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".

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