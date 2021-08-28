وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر التعاون والشراكة

2021/08/28 | 01:10 - المصدر: وكالة ناس

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل بغداد للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الذي يعقد اليوم السبت

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