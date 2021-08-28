الكاظمي وماكرون يعقدان لقاء رسميا في مطار بغداد

2021/08/28 | 01:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لقاء رسميا في صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي ، قبل بدء اعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة صباح اليوم .وحضر اللقاء وزيرا الخارجية ، العراقي فؤاد حسين والفرنسي جان ايف لودريان .بعد ذلك توجه الرئيس الفرنسي الى مقر اقامته في العاصمة بغداد ./ انتهى

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