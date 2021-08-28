وسائل إعلام كويتية: دوي انفجارات داخل الأراضي العراقية قرب المنطقة المتاخمة للحدود

2021/08/28 | 01:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مصدر أمني كويتي أن الوضع مستقر وآمن في العبدلي وكذلك على المنفذ الحدودي مع العراق.

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وأوضح المصدر في حديث لصحيفة الراي الكويتية بعد منتصف ليلة الجمعة على السبت (28 آب 2021)، أن "إطلاق الصواريخ لم يستهدف الاراضي الكويتية، وسمع دوي انفجارات بعيداً عن المنفذ الكويتي العراقي"، مبيناً أن "أصوات الانفجارات سمعت في العبدلي لكنها كانت داخل الأراضي العراقية".

وكانت مصادر محلية من محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق قد أفادت بوقوع قصف صاروخي قرب الحدود مع الكويت.

ولم يصدر عن الجهات الأمنية العراقية المسؤولة أي تعليق حتى لحظة كتابة الخبر.

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