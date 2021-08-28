الحلبوسي يعرب عن تقديره العالي لعودة السيد الصدر الى الانتخابات

2021/08/28 | 01:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن تقديره العالي لقرار السيد مقتدى الصدر بالمشاركة في الانتخابات.وقال الحلبوسي في تغريدة له “في الأزمات تصبح المواقف الوطنية مسؤولية تاريخية على الرجال، تقديرنا العالي لقرار السيد الصدر بالمشاركة في الانتخابات والحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري”.وأضاف: “نشكر القوى السياسية التي أسهمت في جمع الصفوف لأجل المضي بالانتخابات التي نأمل أن تمثل إرادة الشعب والسير بالبلاد إلى برِّ الأمان”.

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