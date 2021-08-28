ماكرون أول زعيم يصل الى بغداد لحضور قمتها

2021/08/28 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطار بغداد الدولي.بوصفه اول زعيم يصل الى بغداد للمشاركة في قمتها لدول الجوار التي تعقد السبت بمشاركة تسع دول وبتمثيل متفاوت ما بين سفير ووزير وزعيم وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل الرئيس […]

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