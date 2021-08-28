السيد الصدر: سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار

2021/08/28 | 02:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الانصاري

أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر العودة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه سيخوضها بعزم وإصرار لا مثيل له، داعياً إلى مشاركة مليونيَّة في الانتخابات المرتقبة.

وقال في كلمة متلفزة مساء أمس الجمعة تابعتها "الصباح": إنه "تسلم ورقة إصلاحية من بعض القادة السياسيين الذين ما زلنا نثق بهم لأنهم يسعون للإصلاح"، مبيناً أنَّ "الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا وتطلعات الشعب الإصلاحية، لذلك فإنَّ العودة إلى المشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي باتت أمراً مقبولاً وميسراً".

وأضاف، "اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات بصورة مليونية"، داعيا جماهير التيار الصدري للوقوف معه "في تطبيق ورقة الإصلاح من خلال الوقفات المليونية في ساحات التظاهر، وكذلك تحت قبة البرلمان لتطبيق بنود الورقة الإصلاحية".

وختم السيد الصدر كلمته بشكر الموقعين على الورقة الإصلاحية وكذلك رئيس الوزراء وجماهير التيار الصدري.

إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أنه سيقف وقفة شجاعة لتنفيذ قرارات السيد مقتدى الصدر، للخلاص من الفاسدين.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أنَّ "الكعبي أكد أنه كان وسيبقى جندياً وفياً ومخلصاً للسيد مقتدى الصدر وللشعب العراقي".

وأضاف، "عهداً منا سنقف وقفة شجاعة لتنفيذ قراراتك وتوجيهاتك وورقتك الاصلاحية التي فيها كل الخلاص من المحتلين والفاسدين"، مؤكدا، "قلناها بالأمس واليوم وغداً..



معك حيثما تريد وكيفما تريد".

بدوره، كشف عضو مجلس النواب عن التيار الصدري مضر خزعل الازيرجاوي عن فحوى الورقة الإصلاحية التي تحدث عنها السيد الصدر.

وقال: إنَّ "ورقة الإصلاح التي تحدث عنها السيد الصدر تم تبنيها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووقع عليها رؤساء الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية".

وبين أنَّ "الوثيقة الموقعة بمثابة عهد بين الكتل السياسية وستنشر في وسائل الإعلام قريباً".



وأضاف أنَّ "الوثيقة الموقعة ستعرض للنقاش داخل مجلس النواب في الأيام المقبلة، وستكون هناك رؤية جديدة خلال الانتخابات المقبلة".

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