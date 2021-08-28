14 لجنة حكوميَّة لتنفيذ مشروع مدينة الرفيل السكنيَّة

2021/08/28 | 02:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: آمنة السلامي

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنيَّة تشكيل 14 لجنة حكومية لتنفيذ مشروع مدينة الرفيل السكنية في محيط مطار بغداد الدولي وتم الانتهاء من عمليات المسح ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

وقالت رئيس الهيئة، سهى النجار، لـ"واع": إنَّ "الهيئة باشرت استحصال الموافقات من وزارات النفط والثقافة والإسكان والكهرباء للتأكد من عدم وجود محرمات ومعرقلات قد تؤثر لاحقاً في العمل"، مؤكدة أنَّ "المشاريع سوف تطرح كاملة بموافقاتها وتخطيطها".

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