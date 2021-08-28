سرحان سرحان قاتل روبرت كينيدي يحصل على إفراج مشروط من السجن

2021/08/28 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل سرحان سرحان، قاتل السيناتور الأميركي روبرت كينيدي على إفراج مشروط، يوم الجمعة، بعد أن دعا اثنان من أبناء كينيدي إلى إطلاق سراحه ورفض المدعون القول بأنه يجب أن يظل وراء القضبان.

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