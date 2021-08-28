سان جيرمان يرفض عرض ريال مدريد الثاني لضم مبابي

2021/08/28 | 02:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل باريس سان جيرمان العناد مع ريال مدريد بشأن بيع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل محاولات سان جيرمان للتجديد، وأبلغ مسؤولي النادي الفرنسي بأنه يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد.ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن باريس رفض العرض الثاني لريال مدريد بشأن ضم مبابي، وينتظر سان جيرمان أن يرسل الميرنجي عرضًا ثالثًا.وبلغ العرض الأول لريال مدريد 160 مليون يورو، بينما وصل العرض الثاني إلى 180 مليون يورو بالمتغيرات.وسبق أن زعمت تقارير أن سان جيرمان، يرغب في بيع مبابي نظير 220 مليون يوروالمصدر: كورة

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