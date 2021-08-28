مدير ناحية سفوان يطمئن بعد ضبط منصة صواريخ: لا وجود لاستهداف لأي جهة

2021/08/28 | 02:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طمأن مدير ناحية سفوان بمحافظة البصرة طالب الحصونة، فجر السبت، بأن الوضع في الناحية آمن بعد ضبط منصة لإطلاق الصواريخ.

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وقال الحصونة في إيضاح صوتي تلقاه "ناس"، (28 آب 2021)، إن "هناك تواصلا مع القيادات الامنية، ولا دليل على ان الصواريخ استهدفت جهة معينة، سوى بعض المعلومات الاولية التي تفيد بأن الصواريخ كانت تستهدف قاعدة أميركية في منطقة جريشان".

وأضاف مدير الناحية أنه "تم ضبط منصات الإطلاق قرب جسر سفوان تحديدا في المنطقة الواقعة بين الجسر وحي الصادق، وأن الاجهزة الامنية وخبراء المتفجرات توجهوا نحو مكان تواجد المنصة".

واشار إلى أن "الانباء الاولية تفيد بأن الصواريخ كانت تستهدف القاعدة الأميركية في منطقة جريشان، ولا وجود لأرتال دعم لوجستي في المنطقة".

وأكد مصدر أمني كويتي أن الوضع مستقر وآمن في العبدلي وكذلك على المنفذ الحدودي مع العراق.

وأوضح المصدر في حديث لصحيفة الراي الكويتية بعد منتصف ليلة الجمعة على السبت (28 آب 2021)، أن "إطلاق الصواريخ لم يستهدف الاراضي الكويتية، وسمع دوي انفجارات بعيداً عن المنفذ الكويتي العراقي"، مبيناً أن "أصوات الانفجارات سمعت في العبدلي لكنها كانت داخل الأراضي العراقية".

وكانت مصادر محلية من محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق قد أفادت بوقوع قصف صاروخي في منطقة تقع قرب الحدود مع الكويت.

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