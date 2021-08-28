صور| ماكرون أول الوافدين إلى بغداد للمشاركة في القمة

2021/08/28 | 03:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في قمة "التعاون والشراكة".

واستقبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، 28 آب/أغسطس، الرئيس الفرنسي لدى وصوله مطار بغداد للمشاركة بعد منتصف الليل، وفق بيان للحكومة.

وحضر ماكرون كأول المشاركين في المؤتمر الذي تشارك فيه دول المنطقة بمستوى تمثيل متفاوت.

وكشفت الرئاسة الفرنسية، في وقت سابق، عن جدول أعمال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون في العراق للمشاركة في القمة الإقليمية التي دعا إليها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وتعقد القمة التي أطلقت عليها الحكومة اسم "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، السبت 28 آب/أغسطس.

وأكّد ماكرون الرئيس الوحيد المشارك من خارج المنطقة حضور القمة، وفق الرئاسة الفرنسية، أنّ "هدف المشاركة هو دعم استقرار البلاد والتذكير بالدور الذي تريد باريس مواصلته في المنطقة، لا سيما في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".

وقالت الرئاسة الفرنسية، إنّ إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارة وجيزة للعراق في 2 أيلول/سبتمبر 2020، يريد "إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد والمساعدة في تخفيف التوترات".

وأوضح مستشار للرئيس الفرنسي، وفق "فرانس برس"، "كما هو الحال في منطقة الساحل، يتعلق الأمر بجوارنا وأمننا القومي.



وفرنسا حريصة على مواصلة هذه المعركة في العراق وأماكن أخرى لتجنب عودة ظهور داعش".

وتدعم باريس العراق عسكريًا بقوة جوية خاصة مع وجود متوسط 600 عنصر على الأرض.

ورجحت مصادر فرنسية رفيعة، أنّ يتطرق ماكرون في محادثاته الثنائية إلى قضايا إقليمية مثل الوضع في أفغانستان، وكذلك وضع الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في العراق ومسألة حقوق المرأة.

وتشمل جولة ماكرون في العراق زيارة إقليم كردستان ومدينة الموصل، حيث من المقرر أنّ يتحدث إلى "طلاب شخصيات مؤثرة" ويظهر دعمه لمسيحيي الشرق بزيارة كنيسة سيدة الساعة، ثم يزور موقع إعادة إعمار مسجد النوري.

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