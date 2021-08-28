بيان للجيش الكويتي بعد أنباء

2021/08/28 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الكويت، الجمعة، عبور ثلاثة صواريخ أجواء البلاد باتجاه محيط القاعدة الأميركية، وفق بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي.

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