هجوم للفصائل المسلحة يهز الحدود العراقية - الكويتية

2021/08/28 | 04:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​الترا عراق - فريق التحرير

شهدت محافظة البصرة، السبت، هجومًا صاروخيًا قرب المنطقة الحدودية مع الكويت، فيما تشير المعلومات الأولية إلى استهداف رتل لمعدات القوات الأمريكية.

نفذ الهجوم بـ 4 صواريخ أطلقت من منطقة ضمن ناحية سفوان جنوب غربي البصرة

وسمع دوي انفجارات عنيفة، فجرًا، في المنطقة الحدودية بين ناحية سفوان في الجانب العراقي والعبدلي على الجانب الكويتي، قبل أنّ يعلن العثور على منصات إطلاق صواريخ قرب جسر سفوان.

وتبنت منصات على صلة بالفصائل المسلحة الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الهجوم.



وقالت إنّ الصواريخ استهدفت "رتلاً كاملاً للاحتلال الأمريكي في منطقة الرفيّع"، مشيرة إلى أنّ "الصواريخ لم تدخل نطاق منطقة سفوان في البصرة".

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فيما رجح مدير ناحية سفوان طالب الحصونة، في توضيح لوسائل الإعلام، استهداف قاعدة أمريكية قرب جريشان على بعد 20 كيلومترًا عن المنفذ الحدودي بين العراق والكويت.

وشهدت محافظة البصرة إجراءات أمنية مشددة عقب الحادث، وفق شهود عيان تحدثوا لـ "الترا عراق".

بدورها، قالت مصادر أمنية كويتية، إنّ "أصوات الانفجارات سمعت في العبدلي، لكنها كانت في الجانب العراقي".

ونفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، "صحة ما يتداول عبر وسائل الإعلام عن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية نحو قاعدة أمريكية"، مؤكدة أنّ "الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث".

ولم ترد على الفور معلومات مؤكدة عن الموقع المستهدف أو حجم الخسائر التي خلفها الهجوم، مع عدم إعلان السلطات الأمنية بيانًا رسميًا حول الحادث.

ووقع الهجوم قبيل انطلاق أعمال مؤتمر القمة دول المنطقة الذي دعت إليه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي من المقرر أنّ يحضره رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح.

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