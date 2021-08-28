أول رد للجيش الأميركي على هجوم كابل.. ضربة جوية

2021/08/28 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأميركي، السبت، تنفيذ غارة على أهداف لتنظيم داعش في أفغانستان، ردا على الهجوم الدموي في مطار كابل الذي أودى بحياة 169 أفغانيا و 13 من أفراد القوات الأميركية.

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