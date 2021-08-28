 رجل لبناني غاضب

2021/08/28 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسبوع الفائت، أقدم مواطن لبناني غاضب على قصف محطة وقود بقذيفة سلاح مضاد للدروع/ RBG/ بعد أن رفضت المحطة تعبئة خزان سيارته بالبنزين.وهو حادث قد يشكل بداية جدية لسلسلة حوادث مماثلة أو أكثر خطورة، بات بالإمكان توقع حدوثها وتكرارها بأساليب مختلفة في ظل أجواء الفوضى التي يعيشها لبنان مع تفاقم أزماته السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدماتية الكارثية.

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