الولايات المتحدة تطلب من رعاياها مغادرة محيط مطار كابل

2021/08/28 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت الولايات المتحدة الأميركية ، الجمعة، من المتواجدين في عدد من بوابات المطار مغادرتها فورا، وفق بيان للسفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابل.

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