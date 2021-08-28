الجزائر والمغرب: 

2021/08/28 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مكر الصدف أن التاريخ الذي أعلنت فيه الجزائر القطيعة الدبلوماسة مع المغرب هو التاريخ ذاته قبل سبعة وعشرين سنة، الذي وقع فيه حادث إرهابي بفندق "أطلس أسني" في مراكش، وعلى إثر تداعياته تم إغلاق الحدود المغربية ــ الجزائرية، ولم تفتح بعدها حتى اليوم.

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