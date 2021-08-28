في حالة نادرة.. مصاب بكورونا يفقد بصره مؤقتا

2021/08/28 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حالة نادرة ومفاجئة لكيفية عبث فيروس كورونا بالجهاز المناعي للجسم، فقد رجل أميركي بصره في العين اليمنى جراء إصابته بالفيروس.

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