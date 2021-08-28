الجزائر.. اتهام 24 من المشتبهين في حرق جمال بن إسماعيل بالانتماء إلى

2021/08/28 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أن 24 شخصا من المشتبه بهم بقضية قتل وحرق جثة الناشط، جمال بن اسماعيل، ينتمون إلى حركة "الماك" التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية.

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