الدنمارك ترفع قيود كورونا اعتباراً من الشهر المقبل

2021/08/28 | 08:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت السلطات الصحية الدنماركية أنها قررت إلغاء القيود المفروضة في البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، اعتباراً من الـ10 من أيلول المقبل.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيكي في بيان أصدره الجمعة: "الوباء تحت السيطرة، ولدينا مؤشرات قياسية للتلقيح".

وأوضح أن الدنمارك تتميز بإحدى أعلى نسب التطعيم ضد فيروس كورونا حيث تم تلقيح 80% من السكان فوق عمر 12 عاماً بالكامل، ولهذا السبب قررت الحكومة وقف تصنيف "كوفيد-19" "مرضاً يمثل خطراً حيوياً على المجتمع".

وسجلت الدنمارك 342474 إصابة بالفيروس بينها 2573 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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