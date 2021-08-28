أحلُمُ... - ريتا عودة

2021/08/28 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة أحْلُمُأنْ أُصبحَ صَوْتَ المَقْهُورينْعلى امْتِدَادِ الوَطَنِ العَرَبِيِّأوَ أُصْبِحَ دُمُوعَ المُهَمَشِينْ..!أحْلُمُأنْ أصْبِحَ رَغِيفَخُبْزٍفي يدِ مُشَرَّدٍجَائِعٍأو أُصبحَ مفتاحَ بَيْتٍفي يدِ أحَدِالنَّازحِين.أحلُمُأن أصْبِحَ قَوْسَقُزَحٍفي أفُقِ قَرْيَةٍبالحَربِ مَنْكوبَةأو دُميةفي يدِ طفلةٍمن أ ......





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