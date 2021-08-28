-ديمقراطية- جماعة العدل والاحسان -تصبن- احسن!! - أحمد بيان

2021/08/28 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان ان نرفض "ديمقراطية" النظام امر مفهوم.



لانها تكرس مآسي ابناء شعبنا على مدى عقود عديدة.



ومن العار المشاركة في اي شكل من اشكالها، ومنها الانتخابات سواء التشريعية او الجهوية او الجماعية او المهنية.ان نقاطع الانتخابات من هذا المنطلق النضالي امر محمود ومطلوب.



ويأخذ معناه السياسي الايجابي عندما يتم التوجه نحو الجماهير الشعبية المكافحة.



لانها المعنية بالدرجة الاولى بممارسة المقاطعة الواعية والمنظمة.

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