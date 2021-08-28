بالصور.. استعدادات مراسيم استقبال الرئيس الفرنسي

2021/08/28 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتصوير صفاء علوان تستعد بغداد اليوم السبت، لاحتضان مؤتمر دولي بمشاركة تسع دول إقليمية بالإضافة الى فرنسا، حيث بدأت الاستعدادات لمراسيم الاستقبال الرسمي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من رئيس الجمهورية برهم صالح.ووثقت وكالة الأنباء العراقية (واع) الاستعدادات المبكرة لمراسيم الاستقبال في قصر بغداد.وكان ماكرون قد وصل الى بغداد بعد منتصف الليل الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة واستقبله في مطار بغداد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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