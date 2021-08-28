اجراءات امنية مشددة في بغداد وغلق المنطقة الخضراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

2021/08/28 | 08:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم السبت اجراءات امنية مشددة تزامنا مع انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.وقال مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القوات الامنية أغلقت المنطقة الخضراء وقطعت شارع مطار بغداد الدولي وانتشرت مفارز مشتركة في عدد من مناطق العاصمة ضمن خطة قيادة العمليات المشتركة لتأمين عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيعقد ظهر اليوم السبت./انتهى9

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