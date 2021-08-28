2021/08/28 | 09:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العودة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.ودعا الكاظمي جميع الذين أعلنوا مقاطعتهم استحقاق تشرين إلى مواقف مشابهة بموقف زعيم التيار الصدري، وأعرب عن أمله بمشاركة واسعة من قبل أبناء … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرحب بقرار عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرحب بقرار عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).