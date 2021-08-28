2021/08/28 | 09:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

باشرت مديرية الموارد المائية في ميسان بحفر وتوسيع نهر الهدام بطول 27كم يبدأ من جسر “الشذرية ” ولغاية جسر “الرفاشية ” الواقعة على مشارف الاهوار الوسطى غرب ميسان.

وقال مدير المشروع محمد غياض ان “المرحلة الأولى انطلقت من جسر الشذرية بطول 12 كم بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للنهر ورفع الترسبات الطينية التي تعيق جريان المياه”.

واضاف ان “الكمية المنجزة لغاية اليوم 300 كم3 أنجزت بواسطة الحفارات السلكية والهيدروليكية”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعمال حفر وتوسيع لنهر في محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعمال حفر وتوسيع لنهر في محافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).