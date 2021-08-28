2021/08/28 | 10:02 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -iwfy3BD19E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لعبة الكراسي | جمعة عناد - وزير الدفاع) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لعبة الكراسي | جمعة عناد - وزير الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).