2021/08/28 | 10:02 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e_G5JGr0ZHQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميزان التعليم العالي في العراق مابين الأعداد المتخرجة والوظائف المتاحة - بعد التحري - الحلقة ٣٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ميزان التعليم العالي في العراق مابين الأعداد المتخرجة والوظائف المتاحة - بعد التحري - الحلقة ٣٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).