2021/08/28 | 10:03 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uXroHvOXU3A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار الساعة 12 / أستعدادات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وأستقبال ماكرون في مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار الساعة 12 / أستعدادات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وأستقبال ماكرون في مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).