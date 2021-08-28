شاهد بالفيديو.. التصريح الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

2021/08/28 | 10:03 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zP1BjhsnUrg

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